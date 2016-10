Am Mittwoch, 5. Oktober, kurz vor 21 Uhr fuhr ein 15-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Kirchgasse in Flumenthal hinunter. Aus noch nicht geklärten Gründen verlor er im abschüssigen Teil der Strasse die Kontrolle über sein Fahrrad, kam zu Fall und prallte gegen eine Mauer an der rechten Strassenseite.

Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu. Nach der Erstbetreuung durch eine Ambulanz brachte ihn ein Helikopter der Schweizerischen Rettungsfluchtwacht REGA in ein Spital. Die Kirchgasse war wegen der Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt. (pks)