Eine Autolenkerin fuhr am Montag gegen 20 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Bern. Auf Gemeindegebiet Oberbuchsiten geriet das Fahrzeug plötzlich in Brand. «Die Lenkerin konnte noch auf den Pannenstreifen fahren und das Auto zusammen mit ihrer Mitfahrerin rechtzeitig verlassen», wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Das Auto brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Wegen des Brandes musste der Normalstreifen und die Brücke zwischen Ober- und Niederbuchsiten kurze Zeit gesperrt werden. Die Feuerwehr Oensingen konnte das Feuer rasch löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht. (kps)