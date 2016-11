Das OK des Kantonalturnfestes 2018 im Niederamt hat bereits seine zehnte Sitzung hinter sich und die Vorbereitungsarbeiten sind zurzeit auf Kurs. Auch für das Eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau steckt man bereits mitten in umfangreichen Vorbereitungsarbeiten. Und zuletzt ist auch das Weltturnfest Gymnaestrada 2019 in Dornbirn bereits im Fokus.

Die Grüsse der Regierung überbrachte Regierungsrat Remo Ankli. «Wir müssen Sorge tragen zu unseren Stärken und dem Bewährtem, wie zum Beispiel dem Vereinswesen, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit», sagte er. Mit Freude erinnere er sich an die Spiel- und Sporttage mit Jugendlichen und an die Jugendlager des SOTV, wo den Jungen die Werte dieses Vereinswesens mit auf den Lebensweg gegeben werden.