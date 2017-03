Die Post will mit einer Privatkunden-Kampagne sein Image aufpolieren. Dazu wird schweizweit in 19 Poststellen, Agenturen und zwei Paketautomaten der Schriftzug «Post» durch den Vornamen eines Kunden oder Mitarbeiters ersetzt.

Dazu sagt Post-Mediensprecher Oliver Flüeler auf Anfrage: «Es ist eine Werbekampagne, die darstellen soll, dass die Post heute mit ihren zahlreichen alternativen Zugangsmöglichkeiten näher an den Bedürfnissen der Menschen und damit auch näher denn je an deren Leben ist.»

Diese Bedürfnisse der Kunden haben sich laut Flüeler mit dem digitalen Wandel verändert. «Immer weniger Kunden besuchen unsere Filialen – stattdessen können sie heute mit wenigen Klicks im Internet oder auf ihrem Smartphone vieles einfacher erledigen.»

Kontroverse Reaktionen

Die Kampagne läuft seit rund drei Wochen und dauert noch bis Ende April. Die Post-Agenturen sind dabei in dörflichem Gewerbe untergebracht. So zum Beispiel in einer Papeterie oder im Dorflädeli. Bereits jetzt hat die Idee des gelben Riesen kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Die Umbenennung der Zürcher Sihlpost in «Andreas» sorgte für scharfe Kritik. Auch die Post-Agentur in Lenzburg trägt einen neuen Namen: Sie heisst neu Anita, was bei vielen Aargauer Kunden für Unverständnis sorgte. «Näher am Kunden...?? Was für eine Realsatire, die Post ist sogar physisch weiter weg vom Kunden als je zuvor» schrieb ein az-Leser in der Kommentarspalte.

«Dass die Reaktionen durchzogen sind, ist üblich bei Kampagnen und haben wir erwartet», sagt Flüeler. Wichtig sei, dass sie auffalle. «Das Logo sieht wie der Schriftzug der Post aus, hat dann aber doch einen Überraschungseffekt.»