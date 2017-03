Im landesweiten Mittel zeichnet sich eine durchschnittliche Monatstemperatur von 3,9 Grad ab, wie MeteoSchweiz am Donnerstag mitteilte. Wärmer war es nur im März 1994 mit einer Durchschnittstemperatur von 4,3 Grad gewesen. Ähnlich mild wie dieses Jahr war es in den Märzmonaten 1948 mit 3,6 Grad, 1957 mit 3,8 Grad und 2012 mit 3,7 Grad.

In La Chaux-de-Fonds wurden nach Angaben von MeteoSchweiz im Monatsschnitt 6,0 Grad gemessen. Das sind 0,4 Grad mehr als im bisherigen Rekordmärz 1994 und ein neuer Höchstwert seit 1901. Der markante Unterschied zwischen den Temperaturen in der Neuenburger Uhrenstadt und dem Schweizer Mittel erklärt sich dadurch, dass zahlreiche Messstationen auf Berggipfeln liegen und so den gesamtschweizerischen Durchschnitt drücken.

Gemäss SRF Meteo wird die Luft über der Schweiz am Freitag noch etwas milder. Zudem komme ein schwacher Föhn dazu. Sowohl in den Alpentälern als auch im Mittelland erwarten die Meteorologen am Freitag deshalb weitere Rekorde.

Die Aussichten für die kommenden Tage finden Sie im aktuellen Wetterbericht von Tele M1: