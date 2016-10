Der Film zeigt also, «was überhaupt alles in einem solchen Leichtstahlwagen steckt», der gebaut sei für «ein Maximum an Sicherheit, Bequemlichkeit und Schnelligkeit».

Huber entdeckt den Zug von der Kupplung bis zur Achsenbüchse. Wichtig vor allem die neue Federung – die «schuld daran» sei, dass der Wagen so ruhig unterwegs sei, dass man problemlos Zeitung lesen, Ovi trinken oder auf den Klapptischli schreiben könne.

Und auch der SBB-Slogan hat sich kaum verändert. «Das reizende Familienbildli» in einem der neuen Abteile sei doch «grad wie dehei amene Sunntignamittag». Eben: «Unterwegs zuhause».