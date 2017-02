Zwölf Jahre Wartezeit

Besonders bei der Wohnsitzpflicht liegt die Schweiz einsam an der Spitze: Zwölf Jahre muss ein erwachsener Antragssteller hier gelebt haben, bis er im ordentlichen Verfahren das Bürgerrecht erlangen kann. Andere Länder kennen wesentlich kürzere Fristen, etwa Belgien (drei Jahre), Irland (vier Jahre), Schweden (fünf Jahre) und Deutschland (acht Jahre). Mit dem revidierten Bürgerrechtsgesetz, das per 1. Januar 2018 in Kraft tritt, wird die Wohnsitzpflicht auch hierzulande auf zehn Jahre herabgesetzt. Womit sich die Schweiz auf die gleiche Stufe stellt wie ihre Nachbarländer Österreich und Italien.

Eine weitere Schweizer Eigenart: Sie hat das komplexeste Staatsbürgerschaftsrecht in Europa. Alle drei Ebenen sind darin involviert, also Gemeinde, Kanton und Bund. Der Bund gibt lediglich Mindestvoraussetzungen vor. Gemeinde und Kantone sind aber ziemlich frei darin, zusätzliche kantonale und lokale Wohnsitzfristen und eine Eignungsprüfung festzulegen. Das kann dazu führen, dass die Wartezeit für einen Einbürgerungswilligen wieder von vorne zu zählen beginnt, wenn er seinen Wohnsitz in eine Nachbarschaftsgemeinde verlegt.

Zudem wird in der Schweiz das Bürgerrecht nach der Abstammung (ius sanguinis) vergeben, sie kennt kein «ius solis» (Geburtsortprinzip) wie das Einwanderer-Land schlechthin, die Vereinigten Staaten. Dort gilt seit der Verfassung von 1868: Wer in den USA geboren wird, erhält automatisch den amerikanischen Pass. Dasselbe gilt auch für die zweite Generation in Frankreich und die dritte Generation in Portugal – mit ein Grund für deren tieferen Ausländeranteil in der Bevölkerung.

Fast alle Staaten Westeuropas sehen auch erleichterte Verfahren für im Inland geborene und aufgewachsene Einwanderer-Kinder und -Enkel vor, sofern diese nicht schon automatisch eingebürgert wurden.