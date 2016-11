3. Wie sieht die Reform aus?

Um zu verhindern, dass die Steuerbelastung von heute privilegierten Unternehmen auf einen Schlag ansteigt, werden mit der Reform Ersatzmassnahmen geschaffen - das sind nichts anderes als neue Steuerrabatte. Diese würden neu allen Firmen zur Verfügung stehen. Mit der Reform stellt der Bund den Kantonen einen «Werkzeugkasten» zur Verfügung: Die Kantone sind frei, wie sie ihr Steuersystem umbauen. Sie können diese neuen Instrumente anwenden, die Gewinnsteuern senken oder auch nichts tun. Denn Firmen mit Sonderstatus haben nicht in allen Kantonen die gleiche Bedeutung. Die Vorlage regelt zudem, dass der Bund den Kantonen mehr Geld überweist, um deren Steuerausfälle zu kompensieren: Ihr Anteil an der direkten Bundessteuer steigt von 17 auf 21,2 Prozent.

4. Welche steuerlichen Ersatzmassnahmen gibt es?

Mit der Patentbox werden Gewinne aus Patenten reduziert besteuert. Um vom Steuerrabatt zu profitieren, müssen die Forschungsaufwände, die zum Patent geführt haben, weitestgehend in der Schweiz anfallen. Von dieser Regelung profitieren forschungsintensive Firmen, wie etwa die Pharma in Basel. Dann bekommen die Kantone die Möglichkeit, einen Superabzug für Forschung- und Entwicklung einzuführen. Der Abzug für Forschungskosten in der Steuerrechnung soll höher sein, als diese effektiv sind. Und schliesslich können die Kantone die Zinsbereinigte Gewinnsteuer einführen: Firmen können auf überschüssigem Eigenkapital einen Zinsabzug geltend machen.

5. Wie viel kostet die Reform?

Das ist die grosse Frage. Klar bezifferbar sind die Kosten für den Bund. Er wird den Kantonen zusätzlich 1,1 Milliarden Franken überweisen. Durch die zinsbereinigte Gewinnsteuer entstehen ihm zudem Ausfälle von 200 Millionen. Wie hoch die Ausfälle in den Kantonen sein werden, hängt davon ab, wie sie die Reform umsetzen. Doch darüber werden jeweils die kantonalen Parlamente und die Bevölkerung entscheiden. Der Bund ging ursprünglich davon aus, dass die Gewinnsteuern in den Kantonen von heute durchschnittlich 22 Prozent auf 16 Prozent gesenkt und damit dem Bund und den Kantonen Ausfälle von zwei Milliarden Franken entstehen. Mittlerweile geht die Verwaltung jedoch davon aus, dass der durchschnittliche Steuersatz auf 15,6 Prozent reduziert wird. Umstritten sind die Zahlen auch, weil es sich um eine statische Betrachtung handelt. Sie berücksichtigt nicht, was das Nichtstun kostet.