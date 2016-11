Im November 2013 schlug die kanadische Polizei zu: Nach mehrjährigen Ermittlungen beschlagnahmte sie in Toronto Tausende Internet-Filme, auf denen unter anderem nackte Knaben zu sehen waren. Zudem liessen die kanadischen Behörden weltweit rund 350 Personen verhaften. Kopf der Organisation war ein Kanadier, der schon 2011 festgenommen worden war. Die Filme, die er sich vor allem in Osteuropa beschaffte, verkaufte er über seine Internetfirma «Azov Films».

Die Käufer waren über den ganzen Globus verstreut – 154 davon hatten einen Wohnsitz in der Schweiz. Sie bestellten insgesamt 306 verschiedene Filme. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) sichtete in der Folge das Videomaterial und kam zum Schluss, dass das Material strafrechtlich nicht relevant war. «Es handelt sich ausschliesslich um Filme, in denen Knaben im Alter zwischen etwa zehn und sechzehn Jahren nackt spielen. Die Filme zeigten weder sexuelle Handlungen, noch war eine Fokussierung auf Geschlechtsteile der Jungen feststellbar», hielt das Fedpol damals gegenüber der «NZZ am Sonntag» fest. Die kantonalen Staatsanwaltschaften reagierten allerdings nicht alle gleich auf das Videomaterial, das der Bund an sie weitergeleitet hatte. In mehreren Kantonen wurden Strafverfahren eingeleitet, andere verzichteten aufgrund des in ihren Augen nicht hinreichenden Tatverdachts hingegen darauf.