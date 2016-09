Ein Wobmann lässt sich nicht beirren und schon gar nicht von seinem Weg abbringen. Egal, ob man ihm vorwirft, er stilisiere seine Kämpfe gegen die Symbole des Islams zum Kulturkampf hoch und greife am liebsten jene an, die sich schlecht wehren könnten. Egal, ob er Todesdrohungen erhält wie kurz nach der Lancierung der Minarettinitiative oder ein Paket mit einer Gewehrkugel wie vor der Vignettenabstimmung. Egal auch, ob Parteikollegen öffentlich auf Distanz zu ihm gehen. Da kann ihn Fraktionschef Adrian Amstutz im Februar am Tag nach der verlorenen Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative in den Senkel stellen und sagen, ein Verhüllungsverbot interessiere ihn nicht die Bohne. Die SVP könne unmöglich «jedem unserer Parlamentarier helfen, wenn er im Alleingang eine Initiative ergreift».

Wobmann macht einfach weiter, als ob nichts wäre. Und sammelt mit seinem Egerkinger Komitee die nötigen 100 000 Unterschriften. Bis zum 15. September 2017 haben sie Zeit, bereits haben sie über die Hälfte. Den parlamentarischen Erfolg vom Dienstag sieht er dabei nur als Etappe. Denn: Wobmann fürchtet, die Mitteparteien könnten im Ständerat letztlich einen «faulen Kompromiss» aushecken, der die Initiative nicht voll berücksichtige, die Frage der Verschleierung aber auf Gesetzesstufe zu lösen vorgaukle. Er sagt: «Einem schwammig formulierten Gesetz werden wir nie und nimmer zustimmen.» Und: «Dem Volk vertraue ich mehr als dem Parlament.»