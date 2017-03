Das 450-Seelen-Dorf im Maderanertal in der Nähe von Amsteg ist seit einem Erdrutsch am Sonntag nur noch aus der Luft oder per 25-minütigem Fussmarsch erreichbar. Nebst zivilen Helikopterflügen richtet nun auch die Armee eine Luftbrücke ein, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilte.

Verteidigungsminister Guy Parmelin bewilligte am Mittwoch ein entsprechendes Unterstützungsgesuch der Sicherheitsdirektion des Kantons Uri. Zum Einsatz kommen je nach Bedarf Super Pumas und Eurocopter. Diese sind in Alpnach OW stationiert.

Bei der vorerst auf drei Wochen bewilligten Luftbrücke handle es sich um eine aussergewöhnliche Massnahme, sagte ein VBS-Sprecher auf Anfrage. Die Armee stehe zwar hin und wieder für Lufttransporte im Einsatz, etwa nach Lawinen. Dabei handle es sich in der Regel jedoch um weitaus kürzere Einsätze.