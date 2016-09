Werde die Vorlage vom Parlament nicht noch massgeblich im Sinne der SVP abgeändert, werde man das Umsetzungsgesetz ablehnen. Die Partei droht, sie werde "sich eine Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU mittels Volksinitiative vorbehalten".

Möglichst unbürokratisch

Bei den Wirtschaftsverbänden kommt die vorgeschlagene Umsetzung der Zuwanderungsinitiative dagegen gut an. Sowohl Arbeitgeberverband (SAV) als auch Gewerbeverband (sgv) begrüssen den Entscheid der Kommission.

Die Stärkung des Inländervorrangs sei der richtige Weg, schreiben beide Verbände. Allerdings müsse dieser möglichst unbürokratisch umgesetzt werden. Als positiv wertet der Gewerbeverband zudem, dass Studierende nicht als Zuwanderer gelten sollten. Damit bleibe der Bildungsstandort Schweiz gestärkt.

Gewerkschaften verhalten positiv

Nur verhalten positiv fallen die Reaktionen der Arbeitnehmervertreter aus. Positiv werten der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und die Gewerkschaft Unia, dass keine Kontingente eingeführt werden sollen.

Handlungsbedarf sehen beide aber bei den flankierenden Massnahmen. Das knappe Ja zur Zuwanderungsinitiative habe gezeigt, dass sich viele Berufstätige in der Schweiz Sorgen um Löhne und Arbeitsplätze machten. Es brauche deshalb unter anderem mehr Lohnkontrollen und einen besseren Kündigungsschutz, besonders für ältere Arbeitnehmer.

Kantone zufrieden

Zufrieden zeigt sich auf Anfrage Jean-Michel Cina, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). Für die Kantone sei der Vorschlag eine gute Diskussionsgrundlage. Mehrere Anliegen der Kantone seien darin berücksichtigt, unter anderem der Verzicht auf Höchstzahlen und Kontingente.

Vom neuen Botschafter der Europäischen Union (EU) in der Schweiz, Michael Matthiessen, war am Freitag bei der EU-Delegation in Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda keine Stellungnahme zu erhalten. Matthiessen wird laut einem Sprecher der Delegation erst in den kommenden Tagen in Bern erwartet. Der Däne tritt die Nachfolge des Briten Richard Jones an, der nach viereinhalb Jahren per Ende August seinen Posten in Bern verlassen hat.