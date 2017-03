In der Evolutionslehre der natürlichen Auslese sieht Oktar die Wurzel allen Übels. Er behauptet, nach Darwin sei der Mensch bloss ein Tier, das ums Überleben kämpfe. Die Evolutionstheorie bezeichnete er in einem Gespräch mit dem «Spiegel» deshalb unter anderem als Grundlage für Hitlers Faschismus und Stalins Kommunismus.

Mehrere Politiker bestätigen auf Anfrage, dass sie den «Atlas der Schöpfung» erhalten haben. Auch auf Twitter äusserten sich Parlamentarier nach einem Aufruf der Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran dahingehend. «Was für eine Verschwendung an uns Biologen», witzelte sie in einem Tweet.

Im Visier des Geheimdiensts

In den vergangenen Jahren wurde der «Atlas der Schöpfung» Tausende Male als Freiexemplar an Politiker und Wissenschafter in Europa verschickt. Wer die kostspielige Aktion finanziert, ist nicht bekannt.

Adnan Oktar ist eine schillernde Figur in der Türkei. Seine Botschaften verbreitet er über Bücher und soziale Medien, aber auch über einen via Turksat empfangbaren Fernsehsender.

Nach einer Verteilaktion in Deutschland stand Oktar gar schon unter der Beobachtung des dortigen Inlandgeheimdiensts. In einem Bericht hiess es, er sei getrieben von der Idee, «Machenschaften des Zionismus und der Freimaurerei aufzudecken».