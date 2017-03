Nun zeigen Recherchen der „Nordwestschweiz“: Bereits morgen Freitagabend steigt in Zürich eine Propagandaveranstaltung für Erdogans umstrittene Verfassungsreform. In einem Saal in einem der Hochhäuser an der Fronwaldstrasse in Zürich-Affoltern wird um 19.30 Uhr der türkische Politiker Hursit Yildirim vor Sympathisanten in der Schweiz auftreten.