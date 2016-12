Der Helikopter eines privaten Schweizer Transportunternehmens war auf dem Flug von der Leutschach- zur Kröntenhütte abgestürzt. Die Maschine des Typs Eurocopter AS350 krachte gegen 9.15 Uhr bei schönem Wetter beim Landeanflug gut 400 Meter von der Hütte entfernt in unwegsamem Gelände in eine Kuppe und ging in Flammen auf. Vier Männer aus Uri - der Pilot, zwei Flughelfer und ein Monteur - starben.