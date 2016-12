Am Montagabend raste ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Das Muster der Tat erinnert an den Anschlag in Nizza im Juli, bei dem 86 Menschen ums Leben kamen und unzählige verletzt wurden. Auch bei der Tragödie vom deutschen Weihnachtsmarkt handelte es sich um eine geplante Attacke, der Islamische Staat bekannte sich am Dienstag zur Tat. Der Attentäter ist weiterhin flüchtig.

Obwohl US-Geheimdienste bereits im Herbst vor Anschlägen auf europäische Weihnachtsmärkte gewarnt hatten, konnte derjenige vom Montagabend nicht verhindert werden. Ein Versagen der Behörden?

Sicherheits- und Terrorismusexperte Peter Regli, der von 1991 bis 1999 als Chef des Schweizerischen Nachrichtendienstes tätig war, winkt ab. «Wir haben es hier mit Einzeltätern zu tun, sogenannten einsamen Wölfen, die ihre Absichten im Kopf haben – und was jemand im Kopf hat, kann man mit modernsten technischen Mitteln nicht herausfinden», erklärt Regli im Gespräch mit «Talk Täglich»-Moderator Hugo Bigi.

Die Warnung der Geheimdienste hätte die kritischen Fragen – wo, wann und mit welchen Mitteln werden diese Anschläge verübt? – schliesslich nicht beantwortet. «Diese Antworten müsste der Nachrichtendienst liefern und bei Einzeltätern ist dies praktisch nicht möglich – ausser der Kommissar Zufall hilft mit.» Demnach kann eine solche Tat nach Einschätzung Reglis auch nicht verhindert werden.