Der Kampf um die SRG begann schon letzte Woche. Am Mittwoch sagte der Ständerat Nein zur No-Billag-Initiative. Eine Abstimmung war gar nicht erst nötig, zu klar war die Haltung des Ständerats. «Schweizer Medienpolitik mit Schweizer Informationen von Schweizer Medien braucht es», schrieb FDP-Ständerat Ruedi Noser auf Twitter. «Eine schwache SRG stärkt die internationalen Medien.»

Am Dienstag debattiert der Nationalrat den Service-Public-Bericht. Auch hier geht es für viele um die Gleichung, die SP-Nationalrat Matthias Aebischer formuliert: «Die SRG ist die Schweiz.» Die Schweiz habe vier Landessprachen, drei Kulturen und einen Minoritätenschutz. Aebischer: «Das soll uns zuerst ein anderes Land nachmachen. Die SRG lebt das vor.»

Bollwerk des Patriotismus

Die SRG, das patriotische Bollwerk. Medial gegen internationale Medien. Und mit der Vermarktungsplattform Admeira von SRG, Swisscom und Ringier gegen Google und Facebook.

In der Schweizer Politik hat ein neuer Wirtschafts-Nationalismus Einzug gehalten, eine Art «Switzerland first». Das zeigte sich in der Ständerats-Debatte um die «Knebelverträge» der Hotelplattform Booking.com für Schweizer Hotels. «Die Firma hat ihren Sitz in Amsterdam, gehört aber zum US-amerikanischen Priceline-Konzern», kritisierte CVP-Ständerat Pirmin Bischof (SO) in der Debatte. Besteuert werde nicht in der Schweiz, die Kommissionen flössen vollständig ab. «Wieso sollen wir einem amerikanischen Konzern folgen, der den Takt vorgibt?», fragte CVP-Ständerat Beat Rieder (VS) lakonisch. Und fügte hinzu: «Switzerland first!» Was Heiterkeit auslöste, wie das Protokoll vermerkt.

«In der Schweiz ist eine – auch wirtschaftliche - Gegenbewegung gegen die USA im Gang», sagt CVP-Ständerat Peter Hegglin (ZG). «Die USA haben unseren Bankenplatz massiv angegriffen und geschädigt. Dafür missachteten sie das Territorialprinzip, ein rechtliches Grundprinzip.» Das sei ethisch umso fragwürdiger, «als sich der US-Bankensektor heute damit brüstet, bessere Steueroptimierungen anzubieten als Schweizer Banken».

Das Epizentrum des neuen Wirtschafts-Nationalismus liegt nicht bei FDP-Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Sondern bei CVP-Bundesrätin Doris Leuthard. Als Ministerin für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gibt sie die Stossrichtung in sensiblen Bereichen vor: Energie, Umwelt, Service Public, Digitalisierung, Kommunikation.