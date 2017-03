Den Galgenhumor hat CVP-Nationalrat Fabio Regazzi noch nicht verloren. «Wie gehabt», lautet sein Kurzkommentar zu dem, was ihm heute bevorsteht. Im Ständerat sind nämlich gleich zwei Motionen des Tessiners traktandiert: Die eine fordert eine Auflockerung des Nachtfahrverbots für Lastwagen, die andere will die Verwendung von Widerhaken auch in Fliessgewässern zulassen. Inhaltlich könnten die beiden Vorstösse kaum weiter voneinander entfernt sein – und doch haben sie eine grosse Gemeinsamkeit: Im Nationalrat hat ihnen eine Mehrheit der Parlamentarier zugestimmt, im Ständerat werden sie heute sang- und klanglos untergehen.

Es zeichnet sich im Stöckli gar die Höchststrafe ab. Die vorberatende Kommission empfiehlt Regazzis Motionen in beiden Fällen einstimmig zur Ablehnung. Damit ist so gut wie ausgeschlossen, dass sich der Ständerat heute für das Begehren erwärmen könnte. Weil Motionen aber in beiden Räten angenommen werden müssen, damit der Bundesrat einen Gesetzesentwurf ausarbeitet, sind die Forderungen zumindest auf diesem Weg vom Tisch.

Burkaverbot vorerst vom Tisch

«Wie gehabt» dürften sich nicht wenige Nationalräte denken. Denn für die deutliche Mehrheit der Vorstösse, die überhaupt eine Chance haben, gilt: im Nationalrat top, im Ständerat flop. Darunter gibt es durchaus Themen, die in der Öffentlichkeit einiges Aufsehen erregten: Letzten Donnerstag lehnte der Ständerat etwa die Parlamentarische Initiative von Walter Wobmann (SVP, SO) deutlich ab, die ein nationales Verhüllungsverbot (besser bekannt als Burkaverbot) in die Verfassung schreiben wollte. Im letzten Herbst gingen die Wogen hoch, als der Nationalrat eine Steueramnestie mit Ermässigung bei den Nachsteuern verlangte. Drei Monate später versenkte der Ständerat die Motion stillschweigend. Das gleiche Schicksal erlitt die Forderung, dass Krankenkassen allfällige Folgekosten von Schönheitsoperationen nicht weiter berappen sollen. Diese Liste könnte endlos weitergeführt werden.

Doch wie frappant ist das Muster des «grosszügigen» Nationalrats gegen den «pedantischen» Ständerat wirklich? Die «Nordwestschweiz» hat mithilfe der Parlamentsbibliothek die Motionen der letzten Jahre ausgewertet (siehe auch Infografik). Für die seit Dezember 2015 laufende Legislatur zeigt sich, dass bei den im Nationalrat eingereichten Motionen bis Ende letzter Woche 503 zur Abstimmung gelangten. Der Nationalrat hiess davon 106 gut, weit über die Hälfte (60) scheiterte danach aber im Ständerat.