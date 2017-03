Die Vorlage beinhaltete eine Gebührenerhöhung in den bestehenden Hochtarifzonen "Innenstadt" und "Oerlikon" sowie die Schaffung einer neuen Hochtarifzone "Zürich-West". Dabei handelt es sich um das Ausgeh-Zentrum zwischen dem Escher-Wyss-Platz und dem Bahnhof Hardbrücke.

Mit den neuen Gebühren in den Hochtarifzonen finde eine Annäherung an die Tarife der Parkhäuser statt, heisst es in der Mitteilung weiter. Allerdings sei das Parkieren in den privaten Parkhäusern noch immer teurer.

In den Hochtarifzonen betragen die Parkgebühren neu beispielsweise 3 Franken für 1 Stunde (bisher 2 Franken), 11.50 Franken für 4 Stunden (bisher 11 Franken). In den Niedertarifzonen erfolgt keine Tarifänderung.

Einheitliche Bedienzeiten

Änderungen gibt es hingegen auch bei den Bedienzeiten. Sie werden vereinheitlicht. Neu müssen die Autofahrenden die Parkuhren in den Hoch- und Niedertarifgebieten von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr bedienen. Bisher gab es zeitliche Unterschiede zwischen den Tarifzonen. Insgesamt erfolgt jedoch eine Verkürzung der Bedienzeiten.

Im neuen Hochtarifgebiet "Zürich-West" gilt als Ausnahme die Gebührenpflicht von Montag bis Mittwoch jeweils von 9 bis 20 Uhr und von Donnerstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, durchgehend. Bei Örtlichkeiten, bei denen bereits heute längere Bedienzeiten gelten, bleiben diese unverändert - etwa beim Theater 11 in Oerlikon.

Euro-Franken-Wechselkurs neu 1:1

Im Zuge der Anpassungen an den rund 1100 Parkuhren wird auch der Euro-Kurs aktualisiert. Der Euro-Franken-Wechselkurs wird auf 1:1 fixiert, bisher lag er bei 1:1.25. Folglich konnten diejenigen Automobilistinnen und Automobilisten von leicht besseren Konditionen profitieren, welche die Parkuhr mit Euro fütterten. Der Euro-Anteil liegt gemäss Mitteilung derzeit bei rund 1,5 Prozent des Gesamtumsatzes.

Umprogrammiert werden die Parkuhren auf dem Stadtgebiet ab dem 3. April. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich sechs bis acht Wochen. Pro Parkuhr wird mit einem Zeitaufwand von dreissig Minuten gerechnet.

Mittel gegen Münzflut gesucht

Wegen der Parkgebührenerhöhung in den Hochtarifzonen müssen die Automobilistinnen und Automobilisten gerade bei längerer Parkdauer mehr Münzen einwerfen - ausser sie bezahlen die Gebühren mit der "ParkCreditCard".

Um den Parkierenden das Mitführen eines grösseren Münzbetrags zu ersparen, habe der Sicherheitsvorsteher die Dienstabteilung Verkehr beauftragt, alternative Zahlungsmöglichkeiten zu prüfen, heisst es in der Mitteilung. Im Vordergrund stünden Lösungen via Smartphone. Die technischen und rechtlichen Abklärungen seien im Gange.