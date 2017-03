Der ehemalige SVP-Nationalrat Walter Frey wolle die „Blick“-Gruppe für 230 Millionen Franken kaufen; das Angebot sei vom Basler Anwalt Martin Wagner unterbreitet worden. In der „Schweiz am Wochenende“ äusserte sich darauf Wagner erstmals und stellte klar: Es sei bei der Kaufofferte nicht um Politik, sondern um Sport gegangen. Laut Wagner hätten Investoren die „Blick“-Gruppe in eine Bezahl-Plattform für weltweit exklusiven Sport-Content umfunktionieren wollen. „Der SVP-Zusammenhang ist völlig falsch“, sagte Wagner.

Die „NZZ am Sonntag“ krebst nun selber zurück. Sie bestätigt in ihrer heutigen Aussage die Informationen der „Schweiz am Wochenende“ und spricht nun ebenfalls von einem „Konzept für einen veränderten Sportteil“: „Wagner wollte ihn umwandeln in eine Online-Plattform, auf der die Nutzer für das Abrufen von Video-Inhalten bezahlen“, berichtet die „NZZ am Sonntag“. Sie korrigiert sich zudem beim angeblichen Kaufpreis: Vergangene Woche schrieb die Zeitung von 230 Millionen Franken, heute nennt sie die Zahl von 200 Millionen.

Sonntagsblatt nennt Frey erneut

Obwohl Walter Frey dementiert hat, die „Blick“-Gruppe kaufen zu wollen und von der „NZZ am Sonntag“ eine Richtigstellung verlangt, bleibt das Sonntagsblatt heute dabei: Frey sei involviert. Es schreibt, „Blick“-Herausgeberin Ringier bestätige, dass Walter Frey als Hauptinvestor in einer Kaufofferte für das Boulevardblatt genannt worden sei. Der ehemalige SVP-Nationalrat habe sogar selber zum Telefon gegriffen.

Allerdings relativiert die „NZZ am Sonntag“ gleich selber: Freys Name sei in einem Sportzusammenhang aufgetaucht. Weiter schreibt sie, für das Zeitungsgeschäft ausserhalb des Sportteils wäre der PR-Berater Aloys Hirzel zuständig gewesen. (NCH)