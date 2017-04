Es war ein eindrückliches Bild. 20 Präsidenten von italienischen Gemeinden im Grenzgebiet zum Tessin versammelten sich vor wenigen Tagen vor dem Grenzübergang Cremenaga – in der Nähe von Ponte Tresa am Luganersee. Mit Schärpe in den Farben der italienischen Trikolore protestierten sie gegen die nächtliche Schliessung von drei kleinen Grenzübergängen zwischen dem Tessin und Italien – Cremenaga, Pedrinate und Novazzano-Marcetto.

Seit Anfang April führt das Grenzwachtkorps diese Schliessung von 23 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens durch. Mit der Massnahme wird eine Motion von Lega-Nationalrätin Roberta Pantani aus dem Jahr 2014 umgesetzt, die von Parlament und Bundesrat angenommen worden war. Sie hatte gefordert, diese Schliessungen zu prüfen, nachdem es im Mendrisiotto zu einer Zunahme von Einbruchsdiebstählen gekommen war.

Rote Köpfe im Aussenministerium

Nota bene: Es geht um drei kleine von über 20 Grenzübergängen. Und diese nächtliche Schliessung wird probeweise für vorläufig sechs Monate eingeführt. Gleichwohl sorgt sie im Nachbarland für rote Köpfe. Und dies nicht nur bei den Gemeindepräsidenten, sondern selbst im Aussenministerium in Rom. Dort wurde der Botschafter der Schweiz in Italien, Giancarlo Kessler, dieser Tage dringend einbestellt. Die Italiener bekundeten ihren Unmut über die Schliessung sowie «über Erklärungen, welche den Schweizer Entscheid begleitet haben», wie es in einer Erklärung des italienischen Ministeriums hiess.

Gemeint waren damit wohl die Aussagen des Tessiner Polizei- und Justizdirektors Norman Gobbi (Lega), der in diversen italienischen Medien die Massnahme mit markigen Worten verteidigt hatte. Er verwies auf den Schutz vor kriminellen Organisationen, die es nur in Italien gebe. Die Schweiz könnte Fluchtwege für Kriminelle verkürzen. «Meiner Meinung nach könnten alle kleinen Grenzübergänge nachts geschlossen werden», doppelte Gobbi in einer Sendung am Radio Rai1 nach.

Lega-Politiker Gobbi scheut die Konfrontation mit Italien nicht. Und nicht zum ersten Mal bringt er die südlichen Nachbarn in Rage. Für viel Ärger sorgte insbesondere sein Entscheid, dass Antragsteller aus EU/Efta-Staaten für eine Grenzgänger- oder Aufenthaltsbewilligung im Kanton Tessin einen Strafregisterauszug vorlegen müssen. Wegen dieser Vorschrift, die einen Verstoss gegen die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU darstellt, wurde Botschafter Kessler bereits im Sommer 2015 ins Aussenministerium in Rom zitiert. Gemäss der Mitteilung von dieser Woche erneuerte Italien seine Forderung, dass diese Kontrolle so schnell wie möglich aufgehoben werden müsse. Kessler versprach demnach ein baldiges Ende des Strafregister-Obligatoriums oder zumindest eine «euro-kompatible Lösung.»

Tatsächlich sind die aktuellen Streitfälle Symptome für eine formidable Nachbarschaftskrise. Eine Mehrheit im Tessin bekundet Mühe mit den täglich mehr als 60 000 Grenzgängern, die von Italien in den Kanton pendeln. Die jahrelange Kampagne der Lega dei Ticinesi gegen die EU und gegen Grenzgänger hat Früchte getragen. Die Ressentiments gegen Italien und die Arbeitspendler sind spürbar. Während die Tessiner ihr Territorium und ihre Arbeitsplätze schützen wollen, verweisen die italienischen Gemeindepräsidenten in ihrem Protest auf die Notwendigkeit, «die Würde der italienischen Bürger und insbesondere der Grenzgänger zu verteidigen.» Bei offiziellen Anlässen werden die Spannungen jeweils schöngeredet.

Heftige Debatte um Chefarzt

Die angespannte Situation zeigte sich dieser Tage hingegen in den Diskussionen über einen Chefarzt der kantonalen Spitalbehörde EOC. Nachdem bekannt geworden war, dass der Spezialist für Rehabilitationsmedizin als Grenzgänger von Italien ins Tessin pendelt, brach in den sozialen Medien ein regelrechter Shit-Storm aus. Dies wiederum kommentierte der «Corriere di Como» mit scharfen Worten. Für einen Chefarzt sei einzig und allein entscheidend, ob er seinen Job gut mache, nicht die Tatsache, ob er Grenzgänger sei. Doch im Tessin, das vor kurzem einer SVP-Volksinitiative für einen kantonalen Inländervorrang zugestimmt hat, kamen diese Argumente nicht gut an. Ein Chefarzt müsste im Kanton domiziliert sein, so die Meinung vieler Einheimischer. Punto e basta.