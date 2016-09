Nein, ganz freiwillig ist da niemand in die jüngste Steuerreform, die Unternehmenssteuerreform III (USR III), hineingerutscht. Wie viele andere Länder muss auch die Schweiz international nicht mehr akzeptierte Modelle der Steuervergünstigung aufgeben. So müssen Holding-Firmen künftig auf ihre Privilegien verzichten.

Das würde auch die in Basel tätigen Life-Sciences-Firmen treffen, und das will man nach Möglichkeit verhindern – aus Furcht, sie mit hohen Steuern in die Flucht zu schlagen. Diese Unternehmen sorgen dafür, dass es dem Stadtkanton finanziell derzeit sehr gut geht.