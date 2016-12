Neuer Jahresrekord erwartet

Bei Swisslos freut man sich unterdessen über das grosse Interesse. «Die Gleichung, je höher der Jackpot, desto höher der Einsatz, stimmt», sagt Swisslos-Mediensprecher Willy Mesmer.

Bei der Ziehung vom vergangenen Samstag gingen 1,4 Millionen Lose über den Ladentisch - für die Ziehung am Mittwoch wurden bis am Dienstagmittag bereits ungewöhnlich viele Lose verkauft. «Ich erwarte eine noch höhere Beteiligung als am vergangenen Wochenende», sagt Mesmer. Die Schweiz ist im Lottofieber.