Die Reitschule ist das Zentrum des Widerstands gegen die Kundgebung, die SVP-nahe Kreise am 18. März auf dem Bundesplatz in Bern planen. Das zeigt sich in mehreren Aufrufen. Auf der Homepage «Rechtehetzestoppen» heisst es zum 18. März: «Schaut am Infopoint (Rössli 8:00-12:00) vorbei.» Mit «Rössli» ist die Bar in der Reitschule gemeint, auf die auch der Aufruf unter dem Titel «Bern brennt!» Bezug nimmt. Er geht deutlich weiter und veröffentlicht gar private Details und Adressen der aktuellen und selbst der ausgestiegenen Organisatoren. Dazu heisst es: «Ausserdem haben wir ein paar Infos zusammengetragen, was ihr damit macht, sei euch selber überlassen.»

Die Reitschule war schon das Zentrum im Zusammenhang mit den Ereignissen um die Hausbesetzung an der Effingerstrasse 29. Dort wurde wohl vieles geplant, wie Recherchen zeigen. Ein Insider sagt, am Wochenende sei die linksradikale Zürcher Aktivistin Andrea Stauffacher zu Vorbesprechungen im gepflegten Esslokal «Sous le Pont» der Reitschule gewesen. Später hätten sich Personen in öffentlich nicht zugänglichen Räumen vermummt und Material in der Reitschule zwischengelagert.