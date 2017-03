Bürgerliche Politiker wie SVP-Nationalrat Roland Büchel oder FDP-Nationalrätin Doris Fiala haben sich in der Vergangenheit sehr kritisch zum Fall Karagöz geäussert. Es drohe ein "Dammbruch", falls man ihn aufnehme, sagte Büchel. Und Fiala meinte, ein positiver Asylentscheid für den Ex-Botschafter könnte "Tür und Tor öffnen" für Erdogan-kritische Türken, die sich nach einem sicheren Hafen ausserhalb ihrer Heimat umsehen. Sommaruga aber beruft sich auf die humanitäre Tradition der Schweiz. "Vorläufig aufnehmen muss man Herrn Karagöz so oder so, solange sich die politische Situation in der Türkei nicht verändert."

Die Schweiz, ein wunderbares Land

Auch Serkan kennt die Schweiz. Das sei in vielerlei Hinsicht ein wunderbares Land, sagt er. Ob er aber hierhin fliehen würde, wenn seine Landsleute am 16. April "Ja" sagen, das weiss er nicht. Vielleicht auch nach Deutschland, vielleicht nach Griechenland, das werde sich zeigen, sagt Serkan. Er hat den Glauben an ein "Nein" am 16. April noch nicht verloren. Er will weiterhin abwarten. Bis zum allerletzten Moment. Bis es so schlimm wird, dass ihn nichts mehr in seiner Heimat halten kann.

Zehn Minuten nach dem Telefongespräch ruft Serkans Frau auf der Redaktion an. "Bitte verwende seinen richtigen Namen nicht. Serkan ist ein Kämpfer. Aber wenn du seinen Namen schreibst und Erdogans Leute ihn morgen hier abholen, dann ist sein Kampf vorbei."

*Name der Redaktion bekannt