Politiker in Bern behaupteten 2008, die Schweiz habe mit ihrer Flotte noch nie Verluste erlitten. Eine Falschbehauptung, wie Recherchen zeigen.

Ende 2007 hatte der Ständerat bereits mit 22 zu 0 Stimmen vorgespurt. Am 3. März 2008 war der Nationalrat am Zug. Es ging um die Erhöhung des Bürgschafts-Rahmenkredits für die Hochseeschifffahrt um 500 Millionen auf 1,1 Milliarden. SVP-Nationalrat Max Binder sagte als Kommissionssprecher: Mit der Flotte habe seit «1948 respektive 1959 noch kein einziger Franken Verlust hingenommen werden» müssen. «Ein tatsächliches Risiko ist also verschwindend gering bei einem auf der anderen Seite sehr hohen Mass an Versorgungssicherheit.»

Wirtschaftsministerin Doris Leuthard (CVP) sagte: «Diese Vorlage zu unserer Schweizer Hochseeschifffahrt ist ein Routinegeschäft.» Und: «Seit 1948, als der Bund mit der Schifffahrtsförderung begonnen hat, haben wir noch nie – noch nie! – einen Verlust erlitten.» Unter diesem Eindruck stimmte das Parlament zu.

Rückblende ins Jahr 1957: Der Nationalrat lag am 20. März in den Nachwehen der Affäre um die vier Schiffe starke Hochseeflotte der Nautilus-AG. Die Nautilus hatte ab 1950 Bundesdarlehen von rund 24 Millionen sowie eine Bundesbürgschaft von 5 Millionen erhalten. Die Gesellschaft geriet in Schieflage, und der Bund musste einspringen. Genau wie heute. Bundespräsident und Finanzminister Hans Streuli (FDP) rechnete im Nationalrat vor: «Die Abrechnung ergab, einschliesslich des Unternehmensverlustes für 1954 von über 2 Millionen Franken, einen Sanierungsverlust des Bundes von 19,2 Mio Franken.» Immerhin handelte der Bund mit dem Käufer der Nautilus-Flotte aus, dass dieser in den folgenden Jahren 12 Millionen zurückzahlen sollte. Streuli hoffte: «Der Verlust des Bundes könnte damit schliesslich auf etwa 7 Mio. Franken beschränkt werden.» Das wären heute etwa 29 Millionen.

Die Mär wurde nicht 2008 erfunden. Sie wurde schon ab den 90er-Jahren immer wieder verbreitet.

Nur zwei Parlamentarier stimmten 2008 gegen den Kredit. Walter Müller und Georges Theiler (je FDP). Theiler erinnert sich: «Es hiess, der Bund habe nie mit der Flotte verloren. Dabei war klar: Jede Bürgschaft ist ein echtes Risiko.» Er sieht sich bestätigt: «Ich hatte wohl die richtige Nase.» Und für ihn als Liberalen sei stets klar gewesen: «Der Transport zur See ist keine Staatsaufgabe.» (hay)