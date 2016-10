Und nun will Verkehrsministerin Doris Leuthard gar die Pannenstreifen von Autobahnen für selbstfahrende Autos und Elektroautos freigeben, wie sie im Montagsinterview mit der «Nordwestschweiz» sagt (siehe Seite 2/3). Speerspitze der Schweizer Mobilitätsoffensive sollen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) werden. «Wenn es unsere Unternehmen nicht machen, kommt eine ausländische Firma», so die CVP-Bundesrätin. «Grosse Verkehrsunternehmen müssen bei neuen Entwicklungen dabei sein, sonst werden sie abgehängt.»

SBB gehen in die Offensive

Die SBB rüsten sich seit längerem für diese Aufgabe. Kein Interview in den letzten zwei Jahren, in dem CEO Andreas Meyer nicht betont hätte, sein Unternehmen müsse sich zu einem umfassenden Mobilitätskonzern wandeln: In Zukunft solle es die ganze Mobilitätskette anbieten, vom Fernverkehr über die S-Bahn bis zum kleinen selbstfahrenden Fahrzeug, das eine oder mehrere Personen an der Haustür abholt und wieder absetzt. Längst hat Meyer ein Team gebildet, das sich einzig und allein um selbstfahrende Fahrzeuge kümmert.

Bei bürgerlichen Verkehrspolitikern allerdings kommt die Offensive der SBB nicht gut an – und auch an Leuthards Förderidee mit den Pannenstreifen wird Kritik laut. So sagt der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann: «Der Staat soll sich raushalten. Es reicht, wenn er für einmal nicht innovationshemmend agiert und die Gesetzgebung so anpasst, dass Haftungsfragen geklärt sind, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall verursacht.» Der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart pflichtet ihm bei: «Sobald selbstfahrende Autos Marktreife erlangt haben, werden private Unternehmen diesen Service anbieten. Es ist daher nicht nötig, dass unser staatliches Bahnunternehmen in das Taxi-Gewerbe einsteigt.» Ins gleiche Horn stösst auch Daniel Müller-Jentsch, Verkehrsexperte beim ThinkTank Avenir Suisse: «Die SBB sollen ihr Monopol im öffentlichen Verkehr nicht dazu nutzen, sich bei der neuen Technologie marktverzerrend Vorteile zu verschaffen.»

«Kann gefährlich werden»

FDP-Mann Burkart hegt Sicherheitsbedenken, wenn Pannenstreifen plötzlich von Elektro- und selbstfahrenden Autos besetzt würden. «Das kann zu gefährlichen Situationen führen», so der Vizepräsident des TCS. «Stellen Sie sich vor, ein Elektroauto fährt mit 120 km/h auf dem Pannenstreifen und trifft auf ein abgestelltes Auto, das auf den Abschleppdienst wartet.» Kritisch äussert sich auch der Aargauer SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner: «Einzig die perfekt organisierte, private Auto-Strassen-Hilfe garantiert, dass Unfall und Pannenauto sofort von der Autobahn wegkommen.» Generell dürften selbstfahrende Autos keinerlei Privilegien gegenüber dem Individualverkehr erhalten, verlangt der Fuhrunternehmer.

Feuer und Flamme hingegen ist der Grünliberale Jürg Grossen. Ihm geht die Idee Leuthards gar zu wenig weit – er liesse jegliche Autos mit mehr als einem Insassen auf dem Pannenstreifen fahren. «Elektro- und selbstfahrende Autos werden sich schneller auf breiter Front durchsetzen, als es viele wahrhaben wollen», sagt der Berner Nationalrat, der selbst mit eigenem Photovoltaikstrom auf den Strassen unterwegs ist. «Deshalb müssen wir die gesetzlichen Grundlagen schon heute anpassen.» Wie Grossen findet es auch SP-Nationalrat Thomas Hardegger richtig, dass die SBB selbstfahrende Autos anbieten möchten: «Öffentliche Verkehrsbetriebe müssen diesen Dienst zur Vervollständigung der Mobilitätsketten anbieten», sagt er.