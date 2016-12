Hintergrund solcher Beschimpfungen ist Müllers Rolle im Zusammenhang mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) im Parlament. Das «Modell Müller» steht für den «Inländervorrang light». Mit dem nach ihm benannten Konzept ist der ehemalige FDP-Präsident zum Feindbild geworden: Vorab einige führende SVP-Exponenten machen Müller auf allen Kanälen verantwortlich dafür, dass die MEI nicht korrekt umgesetzt werde.

Allen voran der Zürcher SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel, der Müller als dämlichen Depp auf dem Cover seines Blatts darstellte. Das «karikaturistisch verfremdete Ohrfeigengesicht der amerikanischen Comic-Figur Alfred E. Neumann», wie Köppel selbst es im Editorial nannte. Darin ging er frontal auf den FDP-Politiker los: Er schimpfte ihn «dumm» und «den Unfreisinnigen». Müller werfe «die Selbstbestimmung und damit die Schweiz über den Haufen, um den Linken und der EU zu gefallen». Müller wolle «mithilfe der Linken Bundesrat werden», behauptete Köppel. Und stellte fest: «Ich bin gegen Müller.»

Das war in der Ausgabe vom 1. Dezember. Am 30. November debattierte der Ständerat über die MEI-Umsetzung. In dieser Phase begannen die Online-Attacken auf Müller, wie Ständeratskollegen bestätigen.