Drogenabhängige wussten von Räumung

Ihr Tagesablauf hat sich dabei stets ähnlich zugetragen: «Am Morgen bin ich auf den Platzspitz gegangen und habe mir was [Heroin] besorgt – in den Kleidern, die ich trug, um zu arbeiten.» In der Mittagspause und nach Feierabend sei sie dann wieder zurückgekehrt. Für sie hat das Doppelleben sehr lange funktioniert – doch nicht jeder Süchtige ist gleich. «Die einen stürzen total ab, verlieren alles.»

Das kann auch Bruno Gentilesca bestätigen. Er war jahrelang als Drogenfahnder in Zürich tätig und auch bei der Schliessung am 5. Feburar 1992 im Einsatz. «Es war ein vergleichbar unspektakulärer Tag», schildert er. Hauptsächlich deshalb, weil die Leute bereits im Vorfeld gewusst hätten, dass eine Schliessung anstehe und die meisten das Gelände zuvor verlassen hatten. Das bestätigt auch Stephy D.: «Ich habe mich bewusst an diesem Tag ferngehalten. Man hat gewusst: Jetzt kommt es.» Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Drogendealer bereits ausserhalb reorganisiert und neue Szenen gebildet.