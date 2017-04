Gegengeschäfte und schwarze Kassen

In der Eurofighter-Affäre in Österreich spielen Gegengeschäfte und ihre Finanzierung eine zentrale Rolle. Eurofighter hatte sich verpflichtet, sage und schreibe 200 Prozent des Kaufpreises durch Aufträge an die österreichische Wirtschaft zu kompensieren. Gelang das nicht, wurden hohe Strafzahlungen fällig. So sollen viele Millionen an Gegengeschäftsvermittler geflossen sein. Airbus-Vorläuferin EADS spannte dabei den Italiener Gianfranco Lande ein, der heute als «Madoff von Rom» im Knast sitzt; er hatte ein Finanzbetrugssystem aufgezogen. Für Eurofighter hatte er einen undurchsichtigen Briefkastendschungel in London und den karibischen Inseln aufgesetzt. Es scheint, dass EADS eine schwarze Kasse alimentiert hatte, dann aber selbst von Lande und Wiener Lobbyisten betrogen wurde. (HAY)