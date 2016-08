Die Glückszahl wäre die 2 gewesen, wie Swisslos mitteilte. Hätte die glückliche Person diese auch noch richtig getippt, hätte sie 11,8 Millionen Franken gewonnen. Denn so viel lag an diesem Wochenende im Jackpot. Für die nächste Ziehung am kommenden Mittwoch wartet gemäss Swisslos eine mögliche Gewinnsumme von 12,4 Millionen Franken auf die Spielfreudigen.