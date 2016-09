FDP-Sprecher Bruno Pezzatti (ZG) sprach von einem "Notnagel", um die Renten langfristig zu sichern. Die Vertreter von CVP, SP, Grünen und BDP sahen darin aber eher einen Sargnagel für die Vorlage. Die automatische Erhöhung des Rentenalters lasse sich dem Volk nicht verkaufen, warnten sie.

Aufgrund der Beschlüsse des Nationalrats scheint die Aktivierung der Schuldenbremse unvermeidlich. Während der Ständerat die Mehrwertsteuer für die AHV um 1 Prozent erhöhen will, sprach sich die grosse Kammer nur für 0,6 Prozent aus. Der AHV entgehen dadurch jährlich 1,4 Milliarden Franken. Nach Berechnungen der Verwaltung würden der AHV 2033 unter das Niveau fallen, ab welchem das Rentenalter erhöht werden muss.

Witwenrenten gekürzt

Berset warf dem Nationalrat vor, bewusst eine Unterfinanzierung in Kauf zu nehmen. Das werde die Debatte über die Reform der Altersvorsorge belasten. Die grosse Kammer traute offenbar dem eigenen Mut nicht und lagerte die so genannte Stabilisierungsregel in eine separate Vorlage aus. Diese könne in der Schlussabstimmung durchaus noch scheitern.

Umstritten waren auch die Eingriffe bei den Witwenrenten. Der Ständerat hatte darauf verzichtet, um die Reform in einer Volksabstimmung nicht zu belasten. Der Nationalrat strich die Witwenrenten jedoch zusammen. Für Kinder von Eltern im AHV-Alter will er künftig gar keine Renten mehr zahlen.

Darüber hinaus beschloss der Nationalrat, den Bundesbeitrag an die AHV von 19,55 Prozent auf 20 Prozent zu erhöhen. Das sind rund 270 Millionen Franken mehr als heute. Weitgehend unbestritten war die Flexibilisierung des Rentenalters. 65 gilt künftig als Referenzalter. Die Rente kann in der Regel zwischen 62 und 70 bezogen werden.

Noch nicht entschieden hat der Nationalrat über die AHV-Beiträge der Selbständigerwerbenden. Er beendet die Beratung der Vorlage am Donnerstagvormittag.