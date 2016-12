Clubbetreiber: Es gibt Frauen, die sich fast mit einer gewissen Souplesse ein- und ausklinken. Mehrere Monate verschwinden in ein ruhiges unauffälliges Leben, meist im Ausland, dann wiederkommen usw.

Feri: Auf der anderen Seite interessiert mich aber auch die Frage: Was treibt Männer an, in solche Clubs zu gehen? Warum bedürfen sie überhaupt einer Sexarbeiterin? Geht es um Sex, um die Sehnsucht nach Nähe, ums Gespräch, wie viele behaupten? Oder schlicht um Macht? Es gibt immer zwei Seiten. Aber man muss doch auch mal schauen: Was passiert eigentlich mit den Freiern?

Clubbetreiber: Es passiert all das, was Sie genannt haben. Ein Teil davon ist gewiss Sentimentalität, die Suche nach Wärme. Das ist übrigens saisonal verschieden. Um die Weihnachtszeit ist das enorm. Es kommt aber darauf an, in welchem Segment sich diese Dinge abspielen. Es gab beim Gewerbe eine gewisse Industrialisierung in den letzten Jahren …

Feri: … und Industrialisierung bedeutet doch: Es geht bei der Frau um die Ware. Das ist dann ganz schlimm, denn da geht es vornehmlich oder nur noch um Macht.

Clubbetreiber: Genau. Im harmloseren Fall äussert sich das so, dass standardisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, und dann gibt’s irgendein Problem, worauf die Frau an der Rezeption sich über den Kunden beschwert. Das gilt per se als Frechheit. Leider wird da kaum je der Kunde für den Zwist verantwortlich gemacht. Vor allem dort, wo der Club einer anonymen Fabrik gleicht.

Feri: Wenn Sie sagen, jetzt komme die sentimentale Zeit um Weihnachten und Neujahr – warum verhalten sich da Frauen anders? Frauen suchen das Gespräch mit Freundinnen, trinken gemeinsam einen Kaffee, während die Männer zu Prostituierten gehen. Worin soll da die Hoffnung nach Wärme liegen? Achten Männer da noch darauf, dass es sich beim Gegenüber um eine gleichgestellte Person handelt?

Clubbetreiber: Häufig handelt es sich um Einsamkeit, um Kontaktschwierigkeiten mit Frauen. Das sind unsere besten Kunden; die sitzen vier fünf Stunden in einem Zimmer, reden und reden, es kommt nicht zu Sex, die zahlen die ganze Zeit.