Der Brand im Posthotel Holiday Inn im Zentrum von Arosa brach am 30. Dezember, um 16 Uhr, aus und konnte eineinhalb Tage lang nicht gelöscht werden. In der Nacht auf Neujahr ist es der Feuerwehr dann endlich gelungen, den Brand vollständig zu löschen. Das Hotel musste nach Brandausbruch evakuiert werden. Die rund 150 Gäste mussten in andere Hotels umziehen.

Beim Grossbrand gab mehrere Verletzte. Eine Person musste mit schweren und zwei weitere mussten mit weniger schwerwiegenden Rauchvergiftungen mit Helikoptern ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden.

Jetzt gab die Kantonspolizei Graubünden gegenüber dem «Tagesanzeiger» erstmals Auskunft, was Brandermittler festgestellt haben: «Das Feuer ist nicht in der Pizzeria ausgebrochen, sondern im Keller, unter der Pizzeria. Es wird jetzt ermittelt, ob es sich um eine technische Brandursache handelt, ob die Ursache auf Fahrlässigkeit zurückgeht oder ob es sich um Brandstiftung handelt.»