Zwischen dem Brexit und der Wahl von Donald Trump als neuer US-Präsident gibt es mindestens zwei Gemeinsamkeiten: Bei beiden Ereignissen lagen die Umfragen im Vorfeld komplett daneben – und bei beiden Ereignissen wurden die Sieger von der englischen Big-Data-Firma Cambridge Analytica unterstützt, wie ein süffig geschriebener Artikel des «Magazin» des «Tages-Anzeigers» aufzeigte.

In den sozialen Medien wurde er tausendfach geteilt, unter anderem mit dem Vermerk als «wichtigster Text des Jahres». Die Redaktion will aufgrund des Erfolgs bald eine englische Version online stellen. Gleichzeitig allerdings werden die Autoren im Netz dafür kritisiert, dass sie sich nur auf die Aussagen der Firma gestützt und weder Belege noch Einschätzungen von unabhängigen Experten angefügt haben.

Gezielte Wähler-Beeinflussung

Worum geht es? Kurz gesagt nutzt Cambridge Analytica die sogenannte Ocean-Methode aus der Psychologie, um die seelische Verfassung der Menschen zu vermessen und kombiniert sie mit der Analyse von Facebook-Daten. Entscheidend sind vor allem die Likes, dank derer die Firma erstaunlich genau herausfinden kann, mit welchem Argument man einen Nutzer überzeugen kann – zum Beispiel, um für Trump oder den Brexit seine Stimme in die Urne zu legen. Im Fachjargon heisst die gezielte Beeinflussung einzelner Wähler oder kleiner Gruppen Microtargeting.

Für Simon Hegelich, Professor für politische Datenwissenschaft an der Technischen Universität München, ist klar, dass in den US-Wahlen «eine Manipulation durch Microtargeting stattgefunden hat». Es sei aber schwierig abzuschätzen, wie gross dieser Effekt wirklich gewesen sei. Zudem habe auch Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton mit dem amerikanischen Big-Data-Startup Civis Analytics zusammengearbeitet. Dieses wird vom ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt finanziert und verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie die vom Wahlgewinner bevorzugte Firma.

Ob Cambridge Analytica mit seiner Kombination aus Psychologie und Datenanalyse wirklich präziser funktioniere als der rein datengetriebene Ansatz von Civis Analytics, sei unklar, sagt Hegelich. Das sei aber auch sekundär, denn für den Forscher geht es «um nichts weniger als eine fundamentale Veränderung der Demokratie». Durch Microtrageting werde sie unterwandert. Es gehe nicht mehr darum, eine Mehrheit des Volks mit denselben Argumenten zu überzeugen. Stattdessen geht man unschlüssige Wähler mit personalisierten Wahlversprechen an. So entsteht das, was Hegelich eine «diffuse Mehrheit nennt» – Wähler haben also kaum mehr Gemeinsamkeiten.

Schweizer Parteien winken ab

Und was bedeutet das alles für die politischen Parteien in Europa? Im Artikel heisst es, dass eine aufstrebende Front-National-Aktivistin die Zusammenarbeit mit Cambridge Analytica aufnehmen wolle. Dessen CEO sagt, er sei «weltweit auf Kundenakquise». Es gebe auch Anfragen aus der Schweiz.

Nun, sofern sie die Wahrheit angeben, stammt das Interesse jedoch nicht von den hierzulande etablierten Parteien. Unisono betonen sie auf Anfrage, man habe nichts mit Cambridge Analytica zu tun und auch in absehbarer Zukunft sei eine Zusammenarbeit «nur schon aus Ressourcengründen kein Thema», wie CVP-Generalsekretärin Béatrice Wertli stellvertretend sagt.

Ohnehin ist der Wahlkampf in den USA nur bedingt mit demjenigen in der Schweiz zu vergleichen, die Bestimmungen bezüglich Datenschutz etwa sind bedeutend strenger. «Bei uns gibt es keine so umfassende Persönlichkeitsprofile und wir dürften sie wohl auch nicht verwenden», sagt FDP-Kommunikationschef Georg Därendinger.

Eine Selbstverständlichkeit, eine kostengünstige hinzu, ist mittlerweile der Einsatz von Social Media. «Weiterhin entscheidend ist aber, dass unsere Kandidaten rausgehen und den Kontakt mit den Bürgern suchen», sagt SVP-Generalsekretär Gabriel Lüchinger. Das gilt auch für die SP. Dort hat man ab letztem Jahr aber eine andere Kampagnenform mit Hochdruck betrieben: Der klassische Anruf per Telefon. «Das war sehr erfolgsversprechend, wir werden auch weiterhin darauf setzen», sagt Generalsekretär Michael Sorg. Das Vorgehen war mit dem Datenschützer abgesprochen – und die Telefonnummern lagern auf einem Schweizer Server.