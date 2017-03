Das Anti-Erdogan-Plakat, das am Samstag an der Demonstration in Bern gezeigt wurde, war gestern erneut Thema in den türkischen Medien. Bereits am Sonntag hatte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wegen des Plakats ein Verfahren wegen öffentlichen Aufrufs zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit eröffnet. Die auflagestärkste Zeitung «Hürriyet» ging in ihrer Online-Ausgabe auf das Verfahren in der Schweiz ein. «Skandal-Plakat: Die Schweiz eröffnet eine Untersuchung», so der Titel. Später berichtete die Zeitung über das Treffen des türkischen Aussenministers mit dem Schweizer Botschafter vom Sonntag. Dem Botschafter sei mitgeteilt worden, dass man erwarte, dass die Verantwortlichen ohne Verzögerung ermittelt und bestraft würden.