«Es hat Kontakte – auch sexuelle gegeben. Ich habe sie aber anders in Erinnerung als Buchautor Markus Zangger», erklärte der Pädagoge und ehemalige Lehrer am Freitag in einem Interview mit TeleZüri. Er habe keinem Jugendlichen Schaden zufügen wollen. Die Berührungen und den Körperkontakt habe er als eine geeignete Therapieform zur Entwicklung und Befreiung bei gewissen Kindern betrachtet.

«Wenn es ihnen geschadet hat, dann tut es mir leid», erklärt Jürg Jegge. Er habe stets mit guten Absichten und niemals mit bösen Motiven gehandelt. Auf die Frage von TeleZüri nach der Anzahl der Jugendlichen, mit denen Jürg Jegge auch Körperkontakt gehabt hatte, antwortete der Pädagoge: «Unter zehn».

Im am Dienstag erschienenen Buch «Jürg Jegges dunkle Seite» waren in dieser Woche schwere Vorwürfe eines angeblichen Missbrauchsopfers gegen den Pädagogen und ehemaligen Lehrer erhoben worden. Nach Markus Zangger hatte sich auch noch eine zweite Person in den Medien gemeldet und Jürg Jegge sexuellen und psychischen Missbrauch vorgeworfen.