Oder «Gasrüssel-Päuli»: Einen ganzen Tag und die halbe Nacht hatte ein Schiessen im Schnee am Berg gedauert. Um drei Uhr morgens stolperte die Truppe über Stock und Stein, null Mondschein, zurück ins Lager – «mit Fliegerdeckung», also durch Wald; «gefechtsmässig», also ohne Licht und Laut. Bis der Feind mitlauschte, wo wir waren. Gellend hatte eine Stimme alle verraten. So was hatte ich nie sonst erlebt: «Gasrüssel-Päuli» war mitten in der Reihe eingenickt, aus der Kolonne gesackt, da der Fuss ins Nichts marschierte. Päuli rollte die Böschung runter, an deren Fuss er als Füsel erwachte, als Bierkutscher aber um sich fluchte. Dafür kassierte er, wegen «Kameradengefährdung im supponierten Ernstfall», drei Tage Kiste. Zwei verschlief er am Stück.

Und jetzt sollen Rekruten genug Schlaf bekommen und später geweckt werden. Damit sich so was nie wiederholt. Damit aber wird ihnen auch etwas fehlen: Die guten Kampfgeschichten, mit denen wir Alten alle einschläfern, ausser unsereiner, beim Campari Soda auf des treuen Vaterlandes Liegewiese.

KONTRA von Stv. Chefredaktor Andreas Schaffner: «Die Arbeitswelt ist im Wandel, das gilt auch für die Armee»

«Es geht um die Armee, ja. Das heisst aber nicht, dass moderne Führungsprinzipien über Bord geworfen werden sollen.»

Die Wehrpflicht ist noch nicht infrage gestellt, aber das Risiko bestehe. Dies monierte Korpskommandant Daniel Baumgartner in einem Interview mit der «NZZ». Die Armee schafft es heute nicht, die jährlich benötigten 18 000 jungen Männer zu rekrutieren. Die Gründe sind vielfältig: Zahlreiche Rekruten brechen die Rekrutenschule (RS) ab, viele rücken gar nie ein. Rund 3000 entscheiden sich von vornherein für den Zivildienst. Besonders hoch ist die Ausfallquote bei den Maturanden. Geht es nach Baumgartner, Chef Heer und Projektleiter Kommando Ausbildung, sollen junge Frauen obligatorisch zu einem Informationstag aufgeboten werden. Im Mai soll dazu ein Grundsatzentscheid getroffen werden.

Den Rekruten soll zudem der Start der RS erleichtert werden, indem ihnen mehr Freiräume geschaffen werden. Sie sollen sich besser erholen können. Auch die Aushebungskriterien werden gelockert. Das heisst nicht, dass man eine «Weichspüler»-RS einführt. Das heisst nur, dass man das Angebot der Nachfrage anpasst. Das macht Sinn: Die Jugendlichen von heute sind leistungsbereit, auch in körperlicher Hinsicht. Sie machen aber nur etwas mit, wenn es ihnen sinnvoll erscheint. Es braucht dafür nicht die Brechstange. Sondern mehr Überzeugungskraft. Mit einer abstrakten Bedrohungslage kriegt man die jungen Menschen nicht mehr in die Armee. Sie müssen realisieren, dass es etwas bringt. Dass der Gemeinsinn auch wichtig ist und dass es in der Schweiz sinnvoll ist eine – wenn auch im Vergleich zu früher reduzierte – Milizarmee zu halten.