Die Staatsanwaltschaft Zürich hat laut mehreren Sonntagszeitungen eine Untersuchung im Fall Jürg Jegge (74) eröffnet. Dies nachdem mehrere mutmassliche Opfer Missbrauchsvorwürfe gegen den Starpädagogen erhoben hatten. Juristisch können die bisher bekannten Opfer Jegge nicht mehr belangen. Die Übergriffe sind verjährt.

Trotzdem ermittelt jetzt die Justiz. Corinne Bouvard, Sprecherin der Zürcher Staatsanwaltschaft, bestätigt gegenüber dem SonntagsBlick: «Wir haben am Freitag ein Vorabklärungsverfahren eingeleitet und Ermittlungen in Auftrag gegeben.» Details will Bouvard nicht preisgeben. «Zum Gegenstand der Untersuchungen werden keine Auskünfte erteilt», sagt sie. Wahrscheinlich ist, dass die Ermittler prüfen, ob sich Jegge auch nach 1987 an Kindern vergriffen hat – dann könnten die Taten strafrechtlich verfolgt werden. Jegge selbst streitet ab, dass es weitere Fälle gibt.

Bildungsdirektorin lässt Fall Jegge untersuchen

Die Enthüllungen rund um Jürg Jegge haben Folgen in der Zürcher Schule: Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (58, CVP) lässt den Fall moralisch aufarbeiten, selbst wenn die Missbrauchsfälle juristisch gesehen verjährt sind. «Wir haben hier auch eine moralische Verantwortung», sagt sie im Interview mit SonntagsBlick. Missbrauchsopfer bräuchten manchmal Jahrzehnte, um sich zu öffnen. «Gerade wenn das Abhängigkeitsverhältnis zum Täter fortdauert, sind Missbrauchsopfer oft zum Schweigen gezwungen und haben auch im Erwachsenenalter kaum Handlungsspielraum.» Diesem Umstand müsse die Gesellschaft Rechnung tragen.