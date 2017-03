Neue Schlagzeilen um Walter Frey: Der bekannte Unternehmer und SVP-Doyen soll mit den Initianten der No-Billag-Initiative gemeinsame Sache gemacht haben. Wie die Wochenzeitung "Woz" berichtet, hat Frey offenbar 100'000 Franken für das Volksbegehren gespendet. Die Zeitung zitiert aus einem E-Mail, das Oliver Kessler, Kopf der Initiative, an einen Kollegen des Komitees schickte: "Wie du vielleicht gehört hast, haben wir von Walter Frey eine Spende von 100’000 Franken erhalten für No Billag (bitte vertraulich behandeln)." Demnach sollen Kessler und Florian Maier, ebenfalls Mitglied des Komitees, persönlich mit Frey in Kontakt gestanden haben.

Die No-Billag-Initiative stammt aus Kreisen der Jungfreisinnigen und der jungen SVP. Die Mutterparteien unterstützten sie nicht, weder bei der Unterschriftensammlung noch in der Öffentlichkeit. Der Ständerat schickte das Begehren gestern bachab.

Auf Nachfrage der "Woz" dementiert oder bestätigt Frey die Zahlung nicht: «Ich gebe prinzipiell weder zu wirklichen noch angeblichen Spenden Auskunft.»

Der Autoimporteur geriet diese Woche bereits einmal in den Fokus der Öffentlichkeit: Er und weitere Investoren hätten dem Ringier-Verlag via einen Anwalt ein Kaufangebot über 230 Millionen Franken für die Blick-Gruppe unterbreitet, schrieb die «NZZ am Sonntag». Frey widersprach und verlangte eine Richtigstellung. (mwa)

