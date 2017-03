Sonnen konnte man sich auch in Luzern bei 21,7 Grad sowie in Visp bei 21,6 Grad, wie SRF Meteo am Freitag mitteilte. Genf lag mit 21,5 nicht weit davon entfernt. Auf der südlichen Alpenseite zeigte das Thermometer in Grono GR im Misox mit 21,2 Grad den höchsten Wert an.

Am Wochenende dürfte es auf der Alpensüdseite mit Nordföhn noch wärmer werden. Anders sieht es nördlich der Alpen aus: Wegen einer Kaltfront erreichen die Temperaturen nicht mehr so hohe Werte.