Fünfmal bebte gestern in der Schweiz die Erde. In Bern, Solothurn, dreimal im Waadtland. Die Erschütterungen mit Magnituden von 0,9 bis 1,5 auf der Richterskala wurden aber kaum bemerkt. Doch das ist nicht immer so: Pro Jahr ereignen sich im langjährigen Mittel zehn Erdbeben mit (gut spürbaren) Magnituden von 3 bis 4 auf der Richterskala, etwa alle 8 bis 15 Jahre kommt es zu einem (erhebliche Schäden anrichtenden) Erdbeben mit Magnitude 5 oder mehr.

Kurzum: Es bebt oft. Starke Beben sind zwar selten, können aber überall und jederzeit auftreten. «In keinem einzigen Kanton kann man sich vor Erdbeben sicher fühlen», sagt Stefan Wiemer, Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes.

Just gestern Vormittag, als aus Amatrice, Accumoli und Arquata immer mehr Todesopfer gemeldet wurden, präsentierte der Bundesrat einen Bericht, in welchem er Lücken beim Erdbebenschutz ortet. So moniert die Regierung, dass das Wissen und die Organisationsstrukturen für die Bewältigung von Grossereignissen fehlen und nach wie vor kein obligatorischer Versicherungsschutz gegen Erdbeben besteht.