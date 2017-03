Gewalt gegen Beamte ist wie Kriminalität generell in Städten besonders häufig. Es gibt aber erstaunliche regionale Unterschiede. Gut zu vergleichen sind der Bezirk Zürich und der Kanton Basel-Stadt, weil es sich bei beiden um eine kleine urbane Fläche handelt. Zürich verbucht mehr Anzeigen wegen Gewalt gegen Beamte als Basel. In Zürich sind es 1,1 Straftaten pro tausend Einwohner. In Basel liegt der Wert bei 0,7.