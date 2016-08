Im Zusammenhang um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 drohen gegen den ehemaligen deutschen Fussballer Franz Beckenbauer juristische Konsequenzen. Gemäss Recherchen des «Spiegel», hat die schweizerische Bundesanwaltschaft ein Untersuchungsverfahren gegen Beckenbauer wegen des Verdachts auf Untreue und Geldwäsche eröffnet.

Grund für die Ermittlungen sei eine Reihe dubioser Zahlungsströme über zehn Millionen Schweizer Franken, die ihren Anfang 2002 nahm und 2005 endete, so «Spiegel online».

Die Bundesanwaltschaft bestätigte auf Anfrage am Donnerstag lediglich, dass "eine andauernde Operation in diesem Kontext" laufe. Sie stellte im Verlaufe des Tages weitere Informationen in Aussicht.

Bereits Anfang diesen Jahres hat die Fifa Untersuchungen zu den als WM-Affäre bekannt gewordenen Vorgängen eingeleitet.

Im Verlauf der Entwicklungen um die WM-Vergabe 2006 wurde der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach Ende Juli von der Fifa für ein Jahr von allen Fussballaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene gesperrt. (luk/sda)

Update folgt...