Mit dem heutigen Tag endet die Umsetzungsfrist für die Masseneinwanderungsinitiative. Drei Jahre. So lange hatten Bundesrat und Parlament Zeit, um die SVP-Initiative umzusetzen. Das heisst: ein Gesetz einzuführen, um die Zuwanderung wieder eigenständig zu steuern. Sprich: Inländervorrang, Kontingente und Höchstzahlen. Andernfalls ist der Bundesrat gezwungen, diese drei Vorgaben auf dem Verordnungsweg durchzusetzen. So will es die Verfassung. «Dem Bundesrat bleiben neun Tage», drohte der SVP-Chefstratege Christoph Blocher in der «NZZ».

Doch obschon mit dem vom Parlament beschlossenen «inländischen Arbeitslosenvorrang» die Verfassung nur ansatzweise umgesetzt wird, zieht auch der heutige Tag ins Land, ohne dass der Bundesrat darob in Aktivismus verfällt. Die Regierung stellt sich auf den Standpunkt, Kontingente und Höchstzahlen seien mit dem Freizügigkeitsabkommen (FZA) unvereinbar.

Die Initianten hätten aber nicht dessen Kündigung verlangt, sondern lediglich Neuverhandlungen. Auf das Schweizer Begehren nach Neuverhandlungen sei die EU gar nicht erst eingetreten. Dem Parlament sei nichts anderes übrig geblieben als die Initiative einseitig umzusetzen. In dieser Situation hätten die Räte den Bilateralen den Vorzug gegeben und Mitte Dezember eine Umsetzung beschlossen, die FZA-kompatibel ist.

Unruheherd Europapolitik

Stimmt das? Vordergründig scheint zwischen Bern und Brüssel alles im Lot. Innen- wie aussenpolitisch geht der Zuwanderungsknatsch aber nahtlos weiter: