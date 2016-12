Thomas Kaiser, auch er ein Zwei-Sterne-General, gilt als Kontrollfreak. Als Chef der Logistikbasis der Armee soll er gemäss VBS-Mitarbeitern ein besonderes Auge auf Formalitäten werfen. Vor allem auf die Formulare des ihm unterstellten Armeefeldarztes. Mitarbeiter, die Stettbacher wohlgesinnt sind, forderten ihn auch schon zu mehr Sorgfältigkeit auf.

Doch der lockere Mediziner blieb in dieser Angelegenheit «beratungsresistent», wie Insider gegenüber SonntagsBlick bedauern. Stettbacher selbst ist überrascht von den Vorgängen der letzten Tage. Er fühle sich vor den Kopf gestossen und habe keine Ahnung, was ihm vorgeworfen werde, sagte er dem SonntagsBlick. Am Montag wolle er sich deshalb mit seinem Anwalt besprechen.