Orkanböen - eine Windgeschwindigkeit von mindestens 117 Kilometern pro Stunde - gab es auch verbreitet im Wallis: auf dem Grenzgletscher, dem Gornergrat und dem Monte Rosa. Auf dem Gütsch oberhalb von Andermatt UR blies es mit einer Geschwindigkeit von 123 Kilometern pro Stunde, wie SRF Meteo mitteilte. Der Wetterdienst MeteoNews mass auf dem Titlis 126 Kilometer pro Stunde.

Immerhin noch etwas mehr als 100 Kilometer pro Stunde wurden auf Les Diablerets im Waadtland verzeichnet. In den Tälern lagen die Spitzenwerte tagsüber verbreitet zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde.

Im Berner Oberland musste am Vormittag die Jungfraubahn von Grindelwald und von Wengen her bis zum Jungfraujoch ihren Betrieb wegen starker Winde vorübergehend einstellen. Am Nachmittag beruhigte sich der Föhn.

20 Grad im Rheintal

Den Föhngebieten bescherte der Wind fast sommerliche Temperaturen. Am wärmsten war es gemäss Auskunft von SRF Meteo am Nachmittag im St. Galler Rheintal und im Appenzellerland. In Gais AR wurden die prognostizierten 20 Grad geknackt. St. Gallen und Vaduz FL schrammten mit 19,9 Grad knapp daran vorbei. Im Urner Reusstal war es am Nachmittag um die 18 Grad warm - wie bereits in der Nacht.

Auf der Alpensüdseite staute sich dagegen die Feuchtigkeit. Dort fiel vor allem am Freitagnachmittag ergiebiger Regen. In Robiei im Tessin wurden innerhalb von 22 Stunden 49 Millimeter gemessen, wie MeteoNews mitteilte. In Locarno-Monti gab es 46, in Stabio 42 Millimeter. Erst in der Nacht dürfte der Regen abklingen.

Am Wochenende beruhigt sich laut den Wetterdiensten die Lage beidseits der Alpen. Am Sonntag gibt es, abgesehen von zähem Nebel über dem Mittelland, viel Sonnenschein.