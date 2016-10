Der Tradition verhaftet

Der Grund, die Notdurft nicht auf dem WC zu verrichten, liegt in den traditionellen Reinheitsvorstellungen der fahrenden Roma: Weit entfernt von Aufenthaltsräumen und vom WC des anderen Geschlechts soll das Geschäft verrichtet werden, so versteckt wie möglich und gut geputzt. Erfüllt eine Toilette diese Standards nicht, ist es reiner, sich an der freien Luft zu erleichtern. All dies stellt hohe Anforderungen an die Infrastruktur. In der Schweiz werden diese nirgends erfüllt.

Dieses Verhalten hat das Image der Roma nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft ruiniert. Auch viele der gut 3500 fahrenden Jenischen — die allermeisten seit Generationen in der Schweiz — sind nicht gut auf die Roma zu sprechen. Diesen Eindruck vermittelt ein Besuch auf dem Aarauer Standplatz Schachen. Dort steht aktuell unter anderen der Wohnwagen von Pascal Birchler, 54: «Die Roma hinterlassen die Standplätze dreckig und kaputt, mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Das Schlimmste für uns ist: Weil wir ebenfalls Fahrende sind, stecken uns viele in die gleiche Schublade wie die Roma.» Andere äussern sich ähnlich, wollen aber nicht genannt werden.