Charles Bachmann, wahrscheinlich ist der Super Puma am Mittwoch in Stromkabel geflogen und deswegen abgestürzt. Wie kann das passieren?

Charles Bachmann: Ich will der Untersuchung nicht vorgreifen. Möglich ist vieles. Der Helikopter hätte wegen Auf- oder Abwind durchsinken können. Oder die Piloten sind geblendet worden. Oder – das gab es zwar noch nie – ein Triebwerk ist beim Start ausgefallen.

War die Planung für den Start vielleicht nicht gut genug?

Grundsätzlich ist es so: Es gibt vor dem Start eine detaillierte Planung. Dort wird der Fall eingerechnet, dass ein Triebwerk versagt und man wieder landen muss. Normalerweise startet man direkt nach vorne. In ganz wichtigen Fällen fliegt man zuerst ein wenig rückwärts, und startet erst dann gegen vorne durch. Bei Problemen könnte man am gleichen Ort landen, wie man gestartet ist. Das übt man bis zum Gehtnichtmehr.