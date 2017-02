Dass die Schweiz 2016 vom EU-Budget profitierte, lag vor allem an unseren guten Hochschulen. Knapp 263 Millionen Euro flossen im Rahmen des Forschungsprogramms Horizon 2020 im Jahr 2016 in die Schweiz – und das, obwohl die Zusammenarbeit wegen der Verwerfungen rund um die Masseneinwanderungsinitiative 2016 zumindest teilweise ausgesetzt war. Für Grässle ist es denn auch fragwürdig, dass die Zuwendungen bei Horizon 2020 nach dem Konkurrenzprinzip vergeben werden. Die Regel, dass das beste Hochschul-Projekt den Zuspruch erhält, beisst sich für Grässle mit dem Solidaritätsgedanken in der EU, wonach die stärkeren Regionen die schwächeren unterstützen sollen.

152 Millionen für Osteuropa

Der Eindruck, dass die Schweiz eine Nutzniesserin der EU wäre, kehrt sich jedoch um, wenn man die Kohäsions-Beiträge miteinbezieht. Der Bund hat in den letzten zehn Jahren 1,3 Milliarden Franken an die neuen EU-Staaten im Osten gesprochen. Dies quasi als Eintrittsgeld zum europäischen Binnenmarkt. Diese Gelder spricht Bern direkt und sie tauchen deshalb im EU-Budget nicht auf. Im Jahr 2016 flossen von der Schweiz rund 152 Millionen Franken nach Osteuropa. Die Gesamt-Bilanz 2016 fiel also nicht zugunsten der Schweiz aus, sondern sie zahlte im Gegenteil 62 Millionen mehr ein, als sie zurückerhielt. Jedoch ist diese Milchbüchleinrechnung mit Vorsicht zu geniessen: Sowohl die Beiträge der Schweiz wie auch jene der EU sind projektgebunden und erfolgen in Tranchen, was jedes Jahr zu Schwankungen führt.

EU will neue Kohäsionsmilliarde

In diesem Sommer endet das Kohäsions-Programm. Dann laufen nur noch Zahlungen für die drei neuesten EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien sowie Kroatien. Die EU ihrerseits drängt auf eine rasche Erneuerung der sogenannten Kohäsionsmilliarde. Im alle zwei Jahre erscheinenden EU-Bericht zur Beziehung zur Schweiz, den Brüssel nächste Woche verabschieden wird, heisst es, dass ein neuer Kohäsionsbeitrag «so bald wie möglich» und «proportional zum Nutzen der Schweiz für den Zugang zum Binnenmarkt» gesprochen werden sollte. Diese Formulierung lässt Interpretationsspielraum offen, ob sich Brüssel in Zukunft eine grössere Beteiligung der Schweiz erhofft.